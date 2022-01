[아시아경제 박소연 기자] 31일 오전 11시 37분께 경부고속도로 서울 방향 양산 나들목(IC) 인근에서 20대가 몰던 승용차가 앞서가던 차량 2대를 잇달아 들이받는 사고가 발생했다.

차량을 들이받은 승용차에서 불이 났지만 20여분 만에 진화됐고 다행히 부상자는 없는 것으로 알려졌다.

사고를 수습하는 과정에서 50분가량 정체가 이어졌고, 현재는 정상 소통 중이다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

