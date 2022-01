삼표, 비상대책위원회 구성

정도원 삼표그룹 회장, 현장 방문 가족에 사과

[아시아경제 김종화 기자] 삼표그룹은 양주 석산 사고에 대한 조속한 수습 및 재발방지를 위해 '비상대책위원회'를 구성·운영한다고 30일 밝혔다.

비상대책위원회는 (주)삼표 김옥진, 문종구 사장을 비롯해 그룹 계열사의 최고 경영진으로 구성됐다.

비대위는 양주 석산 토사 붕괴사고의 수습 뿐만 아니라 삼표그룹에 장기적으로 적용할 수 있는 안전관리시스템을 구축하고, 경영진의 안전 의식을 내재화할 방침이다.

삼표그룹 관계자는 "관계기관과 긴밀히 협조해 사고원인 분석 및 재발방지, 피해복구 지원에 총력을 다할 예정"이라고 말했다.

한펀, 정도원 삼표그룹 회장은 이날 양주 현장을 찾아 실종자 가족들에게 사과하고, 현장 구조본부 관계자들의 노고에 감사의 뜻을 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr