주민이 직접 만드는 ‘간판이 아름다운 종로’ 대상지 공모

주민 주도형 방식으로 '2022년 간판이 아름다운 거리 조성 사업' 대상지 공모··· 2월7일까지 신청 받아 생계형 간판 집중된 지역이나 유동인구 많은 지역 대상 업소당 최대 300만원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 종로구가 도시 미관 개선을 위해 '2022년 간판이 아름다운 거리 조성사업'을 추진, 주민주도형 방식으로 사업을 이끌기 위해 2월7일까지 대상지를 공모한다.

대상은 지역내 소재 ▲소규모 영세업소 등 생계형 간판이 집중된 지역 ▲동일 업종 밀집으로 주민들의 이해관계 동질성이 높은 지역 ▲주요 관광지 중심권역, 큰 도로변 등 유동인구가 많은 다중 밀집 지역 ▲10개소 이상 업소가 밀집해 있는 단일 건물 ▲5년 이상 경과된 시범사업 구간 내 업소 중 민원발생 업소 등이다.

신청을 원할 시 주민협의체 구성 후 위원장 명의로 소재지 관할 동주민센터를 통해 구비서류를 제출하면 된다. 서류 양식은 종로구청 누리집에서 직접 내려 받은 것을 사용하거나, 동주민센터를 방문해 작성해야 한다.

이번 공모를 통해 135여 개 업소를 선정, 업소 당 300만 원 이내 총 4억 원을 지원할 계획이다.

대상지 선정은 주민협의체 추진 역량, 간판개선사업 계획 적정성, 사업의 효율적 추진과 사후관리 방안 등을 기준으로 심의한 뒤 해당 동 의견을 청취해 최종적으로 정하게 된다.

자세한 사항 및 관련 문의는 도시디자인과 광고물관리팀에서 안내해준다.

한편 종로구는 지난해 ▲성균관로 1~59 ▲창신6가길 38~66-1 ▲창신쌍용2단지 등을 대상으로 간판 사업을 진행, 불법간판 총 218개를 철거, 한글 중심의 친환경 LED 간판 145개를 제작·설치한 바 있다. 이로써 노후·불량 간판으로 뒤덮였던 건물들이 제 모습을 찾았을 뿐 아니라, 거리 분위기도 긍정적으로 변화해 주민 호응을 얻을 수 있었다.

구 관계자는 “종로구는 2008년을 시작으로 간판이 아름다운 거리 조성사업을 꾸준히 추진, 쾌적한 생활환경을 조성, 도시미관을 개선하기 위해 노력하고 있다”고 설명했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr