[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 문영표)는 26일 사장(경영책임자) 및 본부장 등 관리책임자를 대상으로 중대재해처벌법 교육을 진행했다.

이번 교육은 1월27일부터 시행되는 중대재해처벌법에 대비한 교육으로 중대재해처벌법 시행 배경, 사업장 안전 및 보건 확보 의무, 도급인 안전보건조치 의무 등 중대재해처벌법의 주요 내용에 대해 다뤘다.

문영표 사장은 “안전사고는 사전에 예방하는 것이 가장 중요, 예산, 시간보다 종사자 및 시민의 안전을 최우선으로 해 공사의 안전보건경영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

