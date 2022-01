[부고] 김기문씨(중소기업중앙회장) 빙모상

▲ 이유순씨 별세, 최영철(백산산업 회장)·영섭(백산알이엠 대표)·영희·영랑·영남·영숙씨 모친상, 손의열(삼호 회장)·김기문(중소기업중앙회 회장)·최시은(리젠시코리아 대표)씨 장모상, 심복섭씨 시모상=27일 서울아산병원 장례식장 23호, 발인 29일 오전 8시, 장지 경기 광주시 한남공원묘원.

