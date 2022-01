[아시아경제 이민지 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 53,000 전일대비 1,400 등락률 -2.57% 거래량 59,930 전일가 54,400 2022.01.27 15:30 장마감 관련기사 LX하우시스, 작년 영업익 -5.2%…"원재료 가격 급등 때문"(종합)LX하우시스, 대진대학교와 청년 일자리 창출 맞손LX하우시스, 고객 눈높이 맞춘 ‘고객 언어 가이드북’ 발간 close 는 지난해 영업이익으로 672억원을 기록해 전년대비 5.2% 줄었다고 27일 공시했다. 매출액은 14% 증가한 3조4719억원으로 14% 증가했고 순이익은 흑자전환한 126억원을 기록했다.

회사 측은 “직전사업연도 대비 영업외비용 감소에 따른 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익이 흑자전환됐다”고 설명했다.

이날 회사는 보통주 1주당 300원, 종류주 1주당 350원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 시가배당율은 각각 0.4%, 1.2%이다. 배당금총액은 30억4541만원이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr