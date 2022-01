[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 겸 배우 정호연이 언더웨어 화보를 선보였다.

27일 정호연이 참여한 '캘빈 클라인 프리 스프링 2022' 화보가 공개됐다. 정호연의 시크한 매력이 돋보인다.

정호연은 다음달 27일 미국 로스앤젤레스에서 열리는 제28회 미국배우조합상(SAG) 여우주연상 후보에 올라 있으며, '오징어 게임'은 정호연의 여우주연상 외에 드라마 시리즈 부문 남우주연상(이정재), 앙상블상, 스턴트 앙상블상 등 4개 부문 후보에 올랐다.

