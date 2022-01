속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 헌법재판소가 27일 2016년 정부의 개성공단 전면중단 조치가 투자기업들의 기본권을 침해하지 않았다고 판단했다. 다만 협력기업들이 청구한 헌법소원심판 청구는 '각하' 결정했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr