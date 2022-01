“올 설엔 와인 선물 어떠세요” 현대백화점, 럭셔리 브랜드 와인 판매

[아시아경제 전진영 기자] 현대백화점은 설 선물세트 판매기간인 오는 31일까지 전국 16개 식품관에서 글로벌 럭셔리 브랜드 소속 와이너리 와인을 판매한다고 27일 밝혔다.

현대백화점은 프랑스 럭셔리 브랜드 샤넬이 보유하고 있는 360년 전통의 와이너리 샤토 로장 세글라의 빈티지 와인 '샤토 로장 세글라 2010(90만원, 750ml, 프랑스)', 럭셔리그룹 LVMH가 소유하고 있는 샴페인 하우스 모엣&샹동의 '모엣&샹동 임페리얼(6만 9000원, 750ml, 프랑스)', 이탈리아 럭셔리 브랜드 돌체앤가바나와 이탈리아 시칠리아를 대표하는 와이너리 돈나푸가타가 협업해 출시한 '돈나푸가타 와인 3종'(40만 4000원, 750ml, 꾸오르디라바, 이졸라노, 로사, 이탈리아)'등을 판매한다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr