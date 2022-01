노루그룹, 컬러 트렌드 북 '커버올' 발간

'더 나은 선택'을 주제로 보다 풍요로운 삶 만드는데 기여

[아시아경제 곽민재 기자] 노루그룹의 노루페인트 컬러 전문 연구기관 노루서울디자인스튜디오(NSDS)가 컬러 트렌드 북 '커버올(COVER ALL Vol. 6)'을 발간했다고 27일 밝혔다.

여섯 번째로 발간된 커버올의 주제는 '더 나은 선택(better option)'이다. 노루그룹은 "우리 삶과 관련된 여러 선택지들 중에 우리의 삶과 환경을 위해 가장 적합한 것을 선택하는 것이 현대를 살아가는 최선의 방법론임을 이야기하고 있다"고 설명했다.

앞서 2016년 '사회(humanities)'를 시작으로 매년 발간되고 있는 커버올은 우리 삶의 큰 변화에 대한 부분과 디자인, 컬러, 소재 활용에 있어 다층적인 접근을 시도해 왔다. 컬러를 통한 사회적 나눔 가치 실현과 함께 창의적 영감 및 아이디어를 제시, 보다 풍요로운 라이프스타일을 만드는데 일조했다는 평가를 받아 왔다.

옻칠공예가 허명욱 작가의 실제 작품이 적용된 아트북 30권과 하드커버로 제작된 디자인 북 100권 한정으로 발간되는 이번 호는 국내 10꼬르소 꼬모 서울(10CORSO COMO) 청담점, 삼성 리움미술관, 프린트베이커리(Print Bakery) 허명욱 쇼룸(한남동), 갤러리아 허명욱에서 오늘부터 판매된다.

해외 독자를 위해 일본 동경 츠타야 서점(긴자6, 다이칸야마)와 이태리 밀라노 아르마니리브리(ARMANI LIBRI)에서도 동시 판매된다. 허명욱 작가의 작품이 포함된 커버올+아트북은 2월7일부터 허명욱 작가의 한남동 작업실 카페에서 직접 확인할 수 있다.

옻칠공예가 허명욱, 아트놈을 비롯해 미슐랭 2스타 오너셰프 임정식, 인테리어 디자이너 양태오, 방송인 조세호 등이 참여해 내용과 형식의 완성도를 높였다.

한경원 NSDS 실장은 "그동안 전세계 크리에이터들과 협업을 거듭해 매 에디션마다 고유한 가치를 부여해 왔다"면서 "이번 호 역시 알찬 구성과 특색 있는 크리에이터분들의 참여로 차별화된 컬러 트렌드 북이 완성될 수 있었다"고 말했다.

