11번가, 월 1회 해피 프라이데이 도입…“재충전 시간으로 업무 효율성↑”

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 한 달에 하루, 업무를 벗어나 재충전의 시간을 가질 수 있도록 매월 세 번째 금요일을 ‘해피 프라이데이’로 정했다고 27일 밝혔다.

11번가에서는 팀 업무와 개인 일정을 고려해 해피 프라이데이를 제외하고 원하는 날짜에 근무계획을 수립할 수 있다. 현재 2주 단위로 자신의 근무일정(80시간)을 스스로 조정할 수 있는 유연근무제도를 운영 중이다.

11번가 관계자는 ”한 달에 하루, 자신을 위해 집중할 수 있는 시간을 통해 업무를 훨씬 자기 주도적이고 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 기대한다”고 설명했다.

한편, 11번가는 올해 3년 근속 리프레시 휴가 일수를 확대하고 휴가비를 추가로 지원했다. 또한 팔순 경조금 신설과 건강검진 지원 대상 가족을 확대해 구성원의 가족 돌봄 지원 프로그램을 한층 강화했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr