[아시아경제 문혜원 기자] 하겐다즈는 민족 최대의 명절 설을 맞아 다양한 인기 아이스크림을 담은 선물세트 3종을 선보였다고 27일 밝혔다.

선물세트 3종은 ▲두 가지 맛이 하나로 섞인 트위스트&크런치를 비롯해 ▲위스키의 은은한 향을 느낄 수 있는 아이리시 위스키&초콜릿 와플 ▲커피 본연의 맛을 극대화한 카푸치노 등으로 구성됐다.

3~4인이 함께 즐기기 좋은 파인트, 식후 디저트로 가볍게 즐길 수 있는 미니컵, 한 손에 담기는 편리함이 특징인 스틱바, 부담 없는 작은 사이즈의 미니 스틱바 등 다양한 사이즈의 제품 구성으로 다양함을 더했다.

이달 31일까지 하겐다즈 온라인 공식 스토어 및 네이버 스토어에서 시즌 한정으로 만나볼 수 있다.

