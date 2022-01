[아시아경제 송승윤 기자] 농심은 배달의민족과 함께 '골든티켓 찾기' 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다. 골든티켓은 배달의민족에서 1년간 자유롭게 사용할 수 있는 365만원 상당의 상품권이다. 2~3월 판매하는 농심 얼큰한너구리와 순한너구리 한정판 멀티팩에 무작위로 들어간다.

농심은 2022년을 맞아 22장의 골든티켓과 함께 2200원의 할인쿠폰도 10만장 넣는다. 모든 멀티팩엔 '너구리'와 '배달이' 캐릭터 스티커가 들어가 참여하는 소비자들의 재미를 더했다.

농심 관계자는 "코로나19 장기화로 라면과 배달식품으로 간편히 식사를 즐기는 트렌드가 이어지고 있어 특별한 이벤트를 준비했다"며 "행운을 담은 너구리가 소비자들에게 즐거운 추억이 되길 바란다"고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr