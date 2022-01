“설날 먹거리 알뜰하게 장보세요”…홈플러스, 축산·과일·수산 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 다음달 2일까지 ‘2022 설날 물가안정 프로젝트’를 행사를 열고, 축산·과일·수산 등 다양한 상품을 할인 판매한다고 27일 밝혔다.

이번 행사에서는 명절 음식에 빠지지 않는 각종 육류를 마이홈플러스 멤버십 회원 대상으로 할인 판매한다. 소고기는 농협안심한우 구이류 3종(등심·채끝·안심)를 최대 40% 할인 판매한다. 돼지고기는 일품포크 돼지갈비와 수입 삼겹살·목심 등을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

설날 차례상 준비를 위한 품질 좋은 과일도 할인가에 만나볼 수 있다. 대표 상품으로 딸기, 하우스 밀감, 고당도 샤인머스캣, 한라봉·천혜향 등을 선보인다. 제수용 사과·배·깐밤 및 해산물은 농림축산식품부와 손잡고 최대 20% 할인가에 판매한다.

홈플러스 관계자는 “밥상 물가가 크게 오른 가운데 긴 연휴를 앞두고 소비를 걱정하는 고객들이 많을 것으로 예상해 이번 행사를 마련했다”며 “올 한 해 동안 물가안정 프로젝트를 지속적으로 진행해 치솟는 물가안정에 힘쓰고 가계 부담 완화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr