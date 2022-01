크로아티아 대통령 '배신' 발언에…우크라이나 발끈(종합)

크로아티아 대통령 "러·우크라 전쟁시 파병계획 없어"

우크라 외무부 "배은망덕"…대사 초치

[아시아경제 기하영 기자]북대서양조약기구(NATO·나토) 가맹국인 크로아티아가 러시아·우크라이나 간 전쟁 발발 시 일절 개입하지 않겠다는 입장을 공식화하면서 우크라이나가 크로아티아 대사를 초치하는 등 강력 반발했다.

크로아티아 히나 통신 등에 따르면 조란 밀라노비치 크로아티아 대통령은 25일(현지시간) 언론과의 인터뷰에서 우크라이나 위기 사태와 관련해 "크로아티아는 유사시 어떤 군대도 파병하지 않을 것"이라며 "오히려 (나토에 속한) 우리 군인을 마지막 한 명까지 모두 불러들일 것"이라고 밝혔다.

그는 "이번 사태는 러시아 혹은 우크라이나 양 당사자의 문제라기보다는 미국 국내 정치의 역학관계와 밀접하게 연관돼 있다"며 "공화당과 민주당 매파가 국내 정치적인 이유로 펜타곤과 조 바이든 대통령이 러시아에 강경한 태도를 취하도록 압력을 가하면서 벌어진 일"이라고 지적했다.

그러면서 "이번 위기를 해소하려면 러시아의 안보 우려를 진지하게 수용하는 타협이 필요하다"며 "핀란드와 오스트리아, 스웨덴 등이 나토에 가입하지 않고 중립을 유지하는 것처럼 우크라이나도 나토에 가입해선 안된다"고 강조했다.

밀라노비치 대통령의 발언이 알려진 뒤 우크라이나 외무부는 자국 주재 크로아티아 대사를 초치해 강하게 항의했다. 우크라이나 외무부는 "크로아티아 대통령은 우크라이나가 크로아티아 독립 투쟁 당시 제공한 지원에 감사할 줄도 모른다"고 비난했다.

그러면서 "크로아티아 대사에게 우크라이나와 관련한 밀라노비치 대통령 발언이 절대 용납될 수 없음을 전달했다"면서 "우크라이나는 크로아티아 대통령에게 자신의 발언에 대한 공개적 번복과 향후 재발 방지를 요구했다"고 밝혔다.

이어 "밀라노비치 대통령의 발언은 러시아 선전전의 담론을 반영하고 있고, 우크라이나의 주권과 영토적 통합성을 지지하는 크로아티아의 공식 입장에도 배치되며, 유럽연합(EU)과 나토의 통합을 훼손하는 동시에 (우크라이나·크로아티아) 양자 관계에도 해를 끼친다"고 지적했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr