文대통령 "K방역 성과, 오미크론 대응에 달려…소아병상 충분 확보하라"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 26일 오미크론 변이 확산으로 코로나19 신규 확진자가 폭증하는 상황과 관련, "오미크론 대응 방침에 대한 의사결정 속도를 빨리 할 필요가 있다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오후 청와대에서 주재한 '오미크론 대응 점검회의'에서 "본격적인 방역 성적표는 지금부터 (나오는 것)이고 K방역 성과도 오미크론 (대응)에 달려 있다"며 이같이 밝혔다.

회의에는 구윤철 국무조정실장과 유은혜 부총리 겸 교육부 장관, 전해철 행정안전부 장관, 권덕철 보건복지부 장관, 정은경 질병관리청장 등이 참석했다.

문 대통령은 병상 확보에 성과를 냈지만 오미크론 증가 속도에 따라 여전히 신경써야 할 부분이라며 "특히 소아 병상을 충분히 확충하도록 해야 한다"고 강조했다.

또 자가진단키트의 일시적 수급 문제가 일어날 수 있다며 "지자체 선별진료소 전달 등 수급체계에 문제가 생기지 않도록 초기에 세밀하게 신경 써야 한다"고 지적하고, "저소득층 등 취약계층에 대한 무상지원도 검토하라"고 지시했다.

문 대통령은 오미크론 관련 지나친 불안과 공포에 빠지는 것도 경계해야 한다며 "한 달 전부터 오미크론 대응을 준비했는데 그 상황을 국민께 자세하고 자신 있게 설명하라"고 주문했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr