올해 수출 전망…車·석유 ‘맑음’ 철강·조선 ‘비’

전국경제인연합회, 6개 주요 산업 수출전망 조사

[아시아경제 박선미 기자] 올해 자동차, 석유제품은 수요확대로 인한 수출증가가 예상되지만 철강과 조선은 가격하락과 생산 차질로 수출에 어려움을 겪을 것으로 예상됐다.

27일 전국경제인연합회(이하 전경련)가 반도체·자동차·석유제품·철강·조선·디스플레이 등 6개 주요 산업을 조사해 발표한 '2022년 주요산업 수출전망'에 따르면 자동차·석유제품의 수출은 긍정적인 반면 조선·철강의 수출은 부정적일 것이라는 전망이 나왔다.

자동차의 올해 수출은 지난해 465억달러에서 6.2% 증가할 것으로 예상됐다. 경제 회복으로 소비심리가 개선되고, 주요국들이 탄소중립에 대응하기 위해 친환경차 보급 확대 정책을 시행하고 있어 세계 자동차 수요가 증가할 수 있다는 것. 이에 따라 경쟁력이 높은 한국산 친환경차에 대한 수요도 증가해 한국의 자동차 수출은 증가할 가능성이 크다. 다만 차량용 반도체 공급 부족 지속과 중국 완성차 업체의 급성장은 수출 확대 폭을 제한하는 요소로 지적됐다.

석유제품의 올해 수출은 지난해 382억달러에서 14.7% 증가할 것으로 전망됐다. 세계 경기가 회복되고 있고, LNG 가격이 급등하면서 대체품인 석유제품 수요가 증가할 것이란 분석이다. 국제유가가 상승하고 있어 우리나라 석유제품의 수출단가도 상승할 전망이다.

반도체는 올해 수출이 지난해 1280억달러에서 2.0% 감소할 것으로 예상됐다. 오미크론 변이 확산으로 비대면 상황이 지속되면서 반도체 수요는 증가하고 있지만, 우리나라 주력 수출 품목인 메모리반도체(저장용) 가격이 공급과잉에 따라 하락해 반도체 수출이 다소 주춤할 수 있다는 전망이다.

디스플레이의 올해 수출 역시 지난해 214억달러에서 1.4% 감소할 것으로 전망됐다. 코로나19 이후 급증했던 TV 수요가 감소하면서 대형 디스플레이 수요가 줄 것이란 분석이다. 시장규모 축소에도 우리기업들은 OLED 등 고부가가치 제품 수출을 확대하면서 활로를 찾고 있지만, 중국이 OLED 시장점유율을 확대하고 있어 디스플레이 수출은 지난해 수준에 그칠 수 있다.

철강의 올해 수출은 지난해 364억달러에서 8.5% 감소할 것으로 전망됐다. 선진국들이 경기부양책으로 인프라 투자를 확대하고 있으나, 중국 부동산 시장 침체와 경제성장 둔화로 수요증가 폭이 제한될 가능성이 있다. 또 지난해 공급부족 등의 이유로 급등했던 철강 가격이 하락할 가능성도 열어놔야 한다. 유럽연합(EU) 등의 선진국들이 보호무역주의를 확대하면서 통상환경이 악화될 수 있다는 점도 우려할만한 사항이다.

조선의 올해 수주는 지난해 420억달러에서 19.0% 감소할 것으로 추정됐다. 지난해 세계 선박 발주가 급증한 여파로 올해에는 선박 발주 감소가 불가피한 상황이다. 게다가 우리나라 조선업종은 주 52시간제 도입 등의 영향으로 인력난이 지속되고 있어 선박 생산에 차질이 생길 수도 있다.

유환익 전경련 산업본부장은 “올해는 글로벌 경기회복이 예상되나 글로벌 공급망 복구 지연, 보호무역주의 등의 리스크 요인은 관리할 필요가 있다”며, “특히 조선은 인력 보충을 통해 생산능력을 제고하고, 철강은 정부와의 협력을 통해 보호무역주의에 대응하는 것이 필요하다”고 말했다.

