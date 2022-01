효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 900 등락률 -1.09% 거래량 46,730 전일가 82,400 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 검찰, 조현준 효성 회장에 징역 2년 구형…계열사 부당지원 혐의조현준 효성 회장 "전남에 그린수소 1조원 투자, 연간 20만t 생산""스판덱스·타이어코드 세계1위" 김규영 효성 대표, 부회장 승진 close 은 지난해 연결 기준으로 매출액 3조5389억4298만5000원, 영업이익 6405억6274만6000원을 기록했다고 26일 공시했다. 이는 전년 대비 매출액과 영업이익이 각각 36.3%, 367.1% 증가한 수치다.

