[아시아경제 지연진 기자] 프레스티지바이오파마 프레스티지바이오파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 15,800 전일대비 750 등락률 +4.98% 거래량 576,426 전일가 15,050 2022.01.26 14:56 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일프레스티지바이오파마, 백신센터 완공 "연간 26억도스 생산"프레스티지바이오파마, 1622억 규모 스푸트니크 라이트 백신 위탁생산 계약 close 는 주주배정 증자를 통해 537억원 규모의 유상증자를 결정했다고 26일 공시했다. 이번 유상증자를 통해 발행하는 신주는 1074만7800주다.

