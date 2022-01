文대통령 "오미크론 대응체계 전국 확대…설 장바구니 물가 안정 만전"

[아시아경제 이지은 기자] 아중동 순방 후 3일간의 재택근무를 갖고 26일 업무에 복귀한 문재인 대통령이 오미크론 대응체계의 전국 확대 준비를 지시했다. 설 장바구니 물가 안정도 당부했다.

박수현 청와대 국민소통수석은 이날 문 대통령이 업무에 복귀한 이후 첫 참모회의에서 이같이 지시했다고 밝혔다.

문 대통령은 "오미크론 대응체계의 전국 확대와 관련한 준비를 빠르게 진행하라"며 "지금까지 논의하고 준비해 왔으니 잘 하리라 믿는다"고 말했다.

또 "동네병·의원 코로나 검사·치료체계도 처음 시행하는 것이니 초기에는 부족한 점도 있을 것"이라며 "의료계와 잘 협의하여 대처하라"고 지시했다.

이어 "자가진단키트의 경우 초기에 단기간, 지역별 수급 불안 가능성도 있으니 이 부분을 잘 챙기라"고 언급하고, 아울러 "학교 방역관리에도 만전을 기해 달라"고 당부했다.

설 물가 관련해서는 "관계 부처는 성수품 공급 확대 등 설 장바구니 물가 안정을 위해 책임감을 가지고 만전을 기해 주기 바란다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr