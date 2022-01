[아시아경제 장세희 기자]구청 자금 115억원을 횡령한 혐의를 받고 있는 서울 강동구청 공무원이 구속 기로에 섰다.

서울동부지법은 26일 오전 10시30분 횡령 혐의를 받고 있는 강동구청 투자유치과 소속 공무원 A씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 진행한다.

영장실질심사는 검찰 특별수사본부가 해당 공무원을 구속해야 하는 필요성에 대해 설명하고, 이에 반박하는 내용으로 이뤄진다. 판사가 직접 궁금한 점에 대해서 질문할 수도 있다.

한편 A씨는 2019년 12월 18일께부터 지난해 2월 5일께까지 1년여간 구청 투자유치과에서 근무하며 115억원 상당의 투자금을 횡령한 혐의로 24일 경찰에 체포됐다.

