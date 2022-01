롯데제과, 홀리뱅X비오 컬래버 '찰떡 아이스' 영상 공개

[아시아경제 송승윤 기자] 롯데제과가 홀리뱅, 비오와 함께 작업한 뮤직비디오 형태의 광고를 공개했다.

영상에선 비오가 부르는 찰떡송에 맞춰 춤을 추는 홀리뱅의 찰떡 안무를 볼 수 있다. 이 광고는 유튜브와 케이블TV에서 방영 중이다.

홀리뱅은 최근 댄스 경연 프로그램 '스트리트 우먼 파이터'에서 우승을 차지한 힙합 댄스 크루로 댄서 겸 안무가인 리더 허니제이를 중심으로 MZ세대에게 큰 인기를 얻고 있다. 비오는 힙합 경연 프로그램 ‘쇼미더머니10’에 출연해 Top4에 오른 래퍼로 세련된 음색과 싱잉랩 등으로 인기를 끌었다.

롯데제과 관계자는 "요즘 10~20대 사이에서 가장 화제가 된 인물을 섭외해 MZ세대와 소통하며 '힙한' 이미지를 불어넣겠다는 것이 이번 광고의 전략"이라고 말했다.

지난 1986년 출시된 찰떡아이스는 최근 '할매니얼' 트렌드를 따라 2019년 약 100억원, 2020년에는 135억원, 지난해 약 140억원의 판매고를 올리는 등 꾸준히 인기를 유지하고 있다. 롯데제과는 앞으로도 찰떡아이스가 겨울철 대표 아이스크림으로 자리매김할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 펼칠 계획이다.

