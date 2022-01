'멸공' 정용진, 근황 무슨 일?… 장발머리 휘날리며 햄버거 먹방중

[아시아경제 나예은 기자] 최근 '멸공' 발언으로 논란의 중심에 섰던 정용진 신세계그룹 부회장이 이번엔 장발로 변신한 사진을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다.

정 부회장은 지난 24일 자신의 인스타그램에 '장발 YJ(용진)'이라는 글과 함께 사진 두 장을 게시했다. 별도의 설명은 달지 않았다.

해당 사진에서 정 부회장은 긴 머리카락을 휘날리며 햄버거를 크게 베어 물고 있다. 또 다른 사진은 장발의 정 부회장이 그의 반려견 '실비'를 안은 모습이다. 그가 안고 있는 반려견은 지난해 6월 숨을 거뒀고, 정 부회장은 반려견의 장례를 치러주는 모습을 인스타그램에 올린 바 있다.

2주 전 짧았던 헤어스타일과 비교했을 때 갑작스러운 변신이다. 그러나 자세히 보면 첫 번째 사진은 짧은 머리에 '헤어피스'를 부착한 것으로 보인다.

사진을 본 누리꾼들은 "머리가 어느새 이렇게 길었냐", "억압 속에서도 자유로움을 표현하신 것 같다", "가발이냐", "야인이다", "잘 어울린다"는 등의 댓글을 달았다.

한편 정 부회장은 '멸공' 발언이 논란이 되자 지난 13일 "저의 자유로 상처받은 분이 있다면 전적으로 저의 부족함이다"라며 사과했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr