[특징주]베셀, 현대차 UAM 사업 광폭 행보…현대차와 국책과제 수행 부각 '↑'

[아시아경제 유현석 기자] 현대차가 영국 모빌리티 기업 어반에어포트에 지분 투자를 진행했다는 소식에 베셀이 강세다.

이날 외신에 따르면 어반에어포트의 지분 인수주체가 현대차의 미국 도심항공 모빌리티 독립법인 슈퍼널인 것으로 보도했다. 슈퍼널은 지난해 11월 설립됐으며 전기 수직 이착륙 장치(eVTOL) 연구개발(R&D)을 진행하고 있다.

신재원 현대차 도심항공모빌리티(UAM) 사업부 사장은 "이번 지분 투자를 계기로 첨단 항공 모빌리티 시장을 형성할 수 있을 것"이라고 말했다.

정의선 현대자동차그룹 회장은 지난해 신년사에서 새로운 미래 먹거리를 통한 새로운 도약을 강조하며 "미래사업의 50%는 자동차, 30%는 UAM, 20%는 로보틱스가 맡게 될 것"이라고 밝혔다.

한편 베셀은 현대차와 자율비행 개인항공기 국책사업 컨소시움을 함께 진행한 것으로 알려졌다.

