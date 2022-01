대한적십자사 “혈액수급 비상…보유량 4일분 수준”

[아시아경제 문혜원 기자] 혈액보유량이 불과 보름 만에 3.4일분이나 감소하며 혈액수급에 빨간불이 켜졌다.

대한적십자사 혈액관리본부는 18일 자정 기준 혈액보유량이 4일분으로, 적정혈액보유량(5일분)의 80% 수준까지 감소했다고 밝혔다.

지난해 11월말 혈액수급위기 긴급재난문자 발송 후 많은 국민들의 적극적인 헌혈 참여로 이달 2일 7.4일분까지 회복했던 혈액보유량이 불과 보름 만에 3.4일분이나 감소했다.

대한적십자사 측은 "전년 동기대비 혈액 보유량 추이를 반영하면 곧 3일분에 근접해 설 연휴를 앞두고 혈액수급에 큰 어려움이 발생할 것으로 예상된다"면서 "원활한 혈액공급을 위해서는 매일 5400명 이상의 헌혈 참여가 필요한데, 현재는 매일 1000명 이상 헌혈자가 부족한 상황"이라고 설명했다.

한편 백신접종자는 접종일로부터 7일이 지나면 헌혈이 가능하며, 확진자의 경우에도 완치 후 4주가 경과하면 헌혈이 가능하다.

