신동주 SDJ회장, 82억원 규모 롯데제과 지분 전량 매도

[아시아경제 문혜원 기자]신동주 SDJ코퍼레이션 회장이 보유하고 있던 롯데제과 롯데제과 280360 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,000 등락률 -0.81% 거래량 1,565 전일가 124,000 2022.01.18 15:30 장마감 관련기사 롯데제과, 신동빈·이영구 대표이사 체제로 변경롯데제과 영업익 449억.. 전년比 6%↓과자 너마저…롯데제과, 11종 제품 가격 12.2% 인상 close 주식을 전량 매도했다.

는 신 회장이 주식 7만1852주(지분율 1.12%)를 매도했다고 18일 공시했다. 신 회장은 14일 시간외매매 방식으로 주당 11만4080원에 매도해 총 81억9688만원 규모를 확보하게 됐다.

이번 매도로 롯데제과의 최대주주 등 주식소유는 76.98%(493만9742주)에서 75.68%(486만7890주)로 줄었다.

