전남소방 "비상구에 물건 적치 등 불법행위 하지 마세요"

신고포상제 연중 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 김조일)는 소방시설의 올바른 유지·관리를 위해 비상구 등 소방시설에 대한 불법행위 신고포상제를 연중 운영한다고 18일 밝혔다.

‘불법행위 신고포상제’는 소방시설 등에 대한 불법행위 신고포상제 운영 조례에 따라 소방시설과 피난시설(비상구) 등의 폐쇄·잠금·훼손 등 불법행위에 대해 신고하는 도민에게 포상을 지급하는 제도다.

신고포상 대상시설은 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 다중이용업소, 소방시설법 시행령에 따른 특정소방대상물로 문화 및 집회시설, 운수시설, 숙박시설, 위락시설, 복합건축물이 해당된다.

신고 대상 불법행위는 ▲소방시설을 고장 난 상태로 방치하는 행위 일체 ▲비상구에 물건을 적치해 상시 개방된 상태로 사용하는 행위 ▲피난시설(방화셔터 등)을 폐쇄·훼손하거나, 장애물을 설치하는 행위 등이다.

신고자에게 최초 신고 시 5만원(현금 또는 전통시장 온누리상품권), 같은 신고인이 2회 이상 신고 시 소화기·단독 경보형 감지기 등 5만원 상당의 소방시설을 지급한다.

같은 신고인은 월 30만원, 연 300만원 이내로 포상을 받을 수 있다.

다만, 가명으로 신고하거나 포상금을 목적으로 사전에 공모하는 등 부정·부당하게 신고하는 경우에는 포상금 지급 대상에서 제외된다.

김조일 본부장은 “화재 시 비상구가 제 역할을 해 인명피해를 방지할 수 있도록 도민 여러분의 많은 관심 바란다”고 말했다.

