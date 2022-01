1조6000억원 환매 중단 '라임자산운용', 법원에 파산 신청

[아시아경제 배경환 기자] 1조6000억원대 펀드 환매중단 사태를 일으킨 라임자산운용이 법원에 파산을 신청했다.

18일 법조계에 따르면 라임자산운용은 지난 7일 서울회생법원에 파산신청서를 제출했다. 첫 심문기일은 오늘 25일로 서울회생법원 회생15부(전대규 부장판사)가 심리한다. 이날 법원이 파산을 선고하면 파산관재인이 선임돼 회사의 자산을 채권자들에게 배분하게 된다.

라임자산운용은 펀드 투자금과 신한금융투자의 총수익스와프(TRS) 대출자금을 활용해 2017년 5월부터 인터내셔널 인베스트먼트그룹(IIG) 펀드 등 5개 해외무역금융 펀드에 투자했다. 하지만 펀드 부실이 발생하며 2019년 투자자들에게 환매 중단을 선언, 투자금 1조6000억원이 묶였다.

하지만 이종필 전 부사장과 원종준 전 대표 등 경영진은 펀드 부실을 감추고 투자금을 계속 유치하는 등 펀드를 판매·운용하는 과정에서 불법 행위를 한 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 실형을 선고받은 뒤 2심 재판 중이다. 이밖에 사건의 핵심 인물인 김봉현 스타모빌리티 회장은 현재 서울남부지법에서 1심 재판을 받는 중이다.

