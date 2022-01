[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 구미시는 18일 구미시어린이집연합회와 구미시육아종합지원센터 운영 위·수탁 협약을 체결했다.

이날 협약으로 올해 3월부터 5년간 어린이집 지원 사업과 가정양육지원사업, 기타 보육 사업을 수행하게 된다.

구미시육아종합지원센터는 산동읍 신당리에 위치하며, 연면적 1674㎡, 지상 3층 규모로 장난감 도서관, 영유아 체험 놀이실, 프로그램실 등을 갖출 계획이다.

장세용 구미시장은 “구미시육아종합지원센터가 미래를 이끌어 갈 영유아들의 건전하고 행복한 성장을 지원하고 양질의 보육 서비스를 제공하는 중추적인 역할을 해달라”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr