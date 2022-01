AJ네트웍스, 150억원 규모 채무보증 결정

[아시아경제 문혜원 기자] AJ네트웍스 AJ네트웍스 095570 | 코스피 증권정보 현재가 5,050 전일대비 30 등락률 +0.60% 거래량 44,756 전일가 5,020 2022.01.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일AJ네트웍스, 종속회사 AJ전시몰 200억원 규모 유상증자 결정 close 는 자회사인 에이제이아이씨티에 대해 150억원 규모의 채무보증을 결정했다고 18일 공시했다. 이는 자기 자본의 5.21%에 해당하는 규모다.

채무보증기간은 다음 달 11일부터 올해 5월 11일까지다.

회사는 “에이제이아이씨티의 신규 발행 예정 단기사채 150억원에 대한 보증 제공의 건”이라고 설명했다.

