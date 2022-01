[아시아경제 이정윤 기자] 편의점 손님을 망치로 위협해 현금 8000원을 빼앗아 달아난 10대가 검찰에 넘겨졌다.

18일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 특수강도 혐의를 받는 A군(15)을 최근 검찰에 송치했다.

A군은 지난 16일 50대 편의점 손님에게 가정용 망치를 들이대고 현금을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.

신고를 받고 출동한 경찰은 신고지 주변을 수색해 A군을 긴급체포했다.

