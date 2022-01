NH농협은행, 메타버스 ETF 출시기념 가입행사

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 서울시 중구에 위치한 본점 영업부에서 NH?아문디 자산운용이 출시한 메타버스 신상품 'HANARO Fn K-메타버스MZ' ETF 가입행사를 했다고 18일 밝혔다.

이 상품은 유가증권 및 코스닥 상장기업 중 메타버스 관련 IT, 통신서비스, 경기소비재 기업 30개에 분산투자한다. 이날 윤해진 농협은행 신탁부문 부행장과 고숭철 NH?아문디 자산운용 CIO가 가입했다.

윤 부행장은 “국내 메타버스 산업은 네이버의 메타버스 플랫폼 제페토(ZEPETO)를 필두로 다양한 영역으로 확대되고 있다”며 “농협은행은 미래 핵심산업으로 주목받는 상품을 지속적 제공할 계획이다”라고 말했다.

