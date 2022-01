루테인·아스타잔틴으로 관리… JW중외제약 ‘액티브라이프 눈건강’

[아시아경제 김대현 기자] 최근 스마트폰과 컴퓨터, TV 등 디지털 기기의 사용 시간이 증가하면서 2030세대 ‘젊은 노안’ 환자가 늘어나는 추세다. 특히 스마트폰은 눈과 가까운 위치에서 사용하는 만큼 눈의 피로도를 높인다.

이는 노화를 급속도로 진행하고, 전반적인 눈 기능 저하로 이어져 황반변성, 백내장 등 눈 질환 발병 확률이 높아질 수 있다.

눈 건강을 지키려면 생활습관이 중요하다. 장시간 디지털 기기를 사용할 땐 의식적으로 눈을 깜빡일 필요가 있다. 눈이 너무 건조하면 물을 자주 마셔 충분한 수분을 보충해야 한다. 인공눈물을 사용하는 것도 좋다.

영양 보충을 통해 소실되는 안구 구성 물질을 채워주는 것도 도움이 된다. 아스타잔틴과 루테인이 들어간 식품이나 영양제를 충분히 섭취하는 것이 효과적이다.

JW중외제약의 ‘액티브라이프 눈건강’은 루테인, 아스타잔틴 등을 주원료로 눈 건강에 필요한 9가지 성분이 함유된 복합 기능성 제품이다. 하루 1정으로 복용 편의성을 높였다.

마리골드꽃에서 추출한 루테인은 망막의 중심 시력을 담당하는 황반 밀도를 늘려 눈의 노화를 막는데 도움을 준다. 또 아스타잔틴은 눈 근육의 수축·이완 조절력을 돕고, 망막의 혈류를 개선해 눈의 피로를 줄여준다.

어두운 곳에서 시각적응을 위해 필요한 비타민A, 항산화에 도움을 줄 수 있는 비타민E, 결명자추출물분말, 빌베리추출물분말, 정제어유 등 6종도 복합적인 눈 건강관리를 함께 돕는다.

