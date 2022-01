프렌즈게임즈, 우상준 신임 공동대표 선임

[아시아경제 부애리 기자] 블록체인 서비스·캐주얼 모바일 게임 기업 프렌즈게임즈가 우상준 신임 공동대표를 선임했다고 18일 밝혔다. 프렌즈게임즈는 우 신임 공동대표와 송계한 대표 체제로 운영된다.

우 신임 공동대표는 NHN 웹보드·스포츠 게임실 실장을 거쳐 NHN엔터테인먼트 총괄 이사, NHN블랙픽 대표, 애니팡플러스 대표, 나부스튜디오 대표 등을 역임했다. 지난달 프렌즈게임즈와 나부스튜디오의 합병으로 프렌즈게임즈에 합류했다.

프렌즈게임즈는 블록체인, 대체불가능토큰(NFT) 사업 강화에 속도를 낼 예정이다. 정욱 전 공동대표는 프렌즈게임즈 사내이사로 남아 프렌즈게임의 사업을 계속 지원한다.

우 신임 대표는 "최근 화두가 되고 있는 '플레이앤언(Play&Earn·게임도 하고 돈도 번다는 의미)'뿐만 아니라 여러 개념을 접목해 다채로운 서비스를 빠른 시일 내 시장에 선보일 것"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr