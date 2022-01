구례군, 농식품 가공 분야 신기술 보급 추진

약선소재 이용한 쌀 조청 제조 등 시범사업 추진

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 농촌자원활용 소득활동 지원을 위한 약선 소재를 이용해 쌀조청 시범사업과 전통 음식문화 계승활동 지원 사업을 추진한다고 18일 밝혔다.

약선 소재를 이용한 쌀 조청 제조시범 사업은 국내에서 생산된 황기, 백수오, 지황 등을 활용해 기능성 조청을 개발 상품화하기 위한 제조시설 및 장비를 지원하는 사업으로 7000만원의 예산이 투입된다.

신청대상은 기본 가공시설을 갖추고 있는 영농조합법인, 농업회사법인이다.

우리음식 발전을 위한 향토음식 및 전통식문화 계승활동 지원 사업은 전통식문화 계승을 위한 교육장 구축과 교육프로그램을 지원하는 사업으로 5000만원의 예산이 투입된다.

신청대상은 식생활 교육을 운영할 수 있는 농가 또는 영농법인체이다.

사업신청 기간은 내달 4일까지다.

김순호 구례군수는 “지역농산물 이용확대와 부가가치 향상을 위해 식품소비패턴 변화에 맞는 신기술을 적용한 농식품 가공기술 신기술 보급사업을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다

사업에 대한 자세한 상담은 농업기술센터 생활자원팀으로 문의하면 된다.

