1월 분양시장 전망치 76.2… 인천·경기 등 수도권 하락 폭 확대

[아시아경제 류태민 기자] 새해부터 전국 분양시장의 부정적 전망이 더 커지는 모양새다.

18일 주택산업연구원(주산연)에 따르면 1월 전국 분양경기실사지수(HSSI) 전망치는 전달보다 12.2포인트(p) 하락한 76.2로 집계됐다. HSSI는 주택사업자를 대상으로 분양시장 전망을 조사해 집계한 지표다. 기준선인 100보다 수치가 낮으면 시장을 부정적으로 전망하고 있다는 의미다.

주산연은 수도권 분양시장에서 서울을 제외한 인천과 경기지역의 하락폭이 컸다고 분석했다. 대구는 공급 리스크 영향 확대로 역대 최저수준을 기록했다.

서울은 지난달보다 9.2p 하락한 85.0을 기록했다. 서울의 전망치가 90선 미만을 기록한 것은 2020년 10월 이후 15개월 만이다. 인천은 지난달보다 15.6p 하락한 76.0을 기록했고, 경기는 전달 대비 17.3p하락한 74.4를 나타냈다.

지역별로는 울산(91.6)과 세종(90.9)이 높게 나타났고 부산(86.3), 강원(80.0), 전북(83.3), 제주(86.6)가 80선을 기록했다. 수도권과 일부 지방광역시의 전망치가 하락하며, 수도권과 지방광역시, 기타지방 사이의 전망치 편차가 줄었다. 대구(39.1)는 30선으로 떨어져 조사 이래 최저수준의 전망치로 집계됐다.

주산연 관계자는 “지난해 상반기 전국적으로 양호했던 분양시장은 하반기부터 지역별 편차가 심하게 나타나고 있다”며 “공급이 많았던 인천과 경기, 일부 지방광역시를 중심으로 사업자 부정적 인식이 증가하고 있다”고 했다.

