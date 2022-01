화순군, 31일까지 ‘에너지바우처’ 연장 접수

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군은 에너지바우처 사업 신청 접수를 오는 31일까지 연장한다고 18일 밝혔다.

애초 접수 기한은 지난해 12월 31일까지였으나, 시스템 점검 등으로 인해 오는 31일까지 연장했다.

신청은 주민등록상 주소지 읍·면 행정복지센터에 하면 된다.

에너지바우처 사업은 에너지 취약계층에 전기, 도시가스, 지역난방, 등유, LPG, 연탄 구입비를 지원하는 사업이다.

지원 대상은 소득기준과 가구원 특성기준을 모두 충족하는 가구다.

국민기초생활보장법상 생계급여 또는 의료급여 수급자 중 본인 또는 세대원이 노인(1956년 12월 31일 이전 출생자), 영유아(2015년 1월 1일 이후 출생자), 장애인, 임산부, 중증·희귀·중증난치질환자, 한부모가족, 소녀소녀가정 중 하나라도 해당되면 신청할 수 있다.

지원 금액은 가구원 수에 따라 최소(1인 가구) 9만6500원에서 최대(4인 이상 가구) 19만1000원으로 차등 지급된다.

지원 대상자로 선정되면, 오는 4월 30일까지 사용 가능하다.

자세한 사항은 읍·면 행정복지센터 또는 군청 일자리정책실 에너지산업팀에 문의하면 된다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr