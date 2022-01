제주 드림타워 복합리조트 "야외 풀데크, 하루 최대 1100명 이용"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주 '야외 풀데크'의 하루 최대 이용객이 1000명을 넘어섰다고 18일 밝혔다.

1월 하루 최대 이용객이 1166명에 달했으며 일평균 700~800명이 꾸준히 방문하는 등 인기를 끌고 있다는 설명이다. 여름 시즌을 비롯해 지난해 일평균 400~500명이 방문한 것에 비하면 60% 이상 증가한 수치다.

'야외 풀데크'는 제주 바다와 활주로, 노을 지는 하늘, 비행기 이착륙 장면 등을 배경으로 인증샷을 남기려는 이들에게 인기다. 오픈 이후 현재까지 약 8개월간 13만명 이상(약 13만5162명) 방문했다.

롯데관광개발 관계자는 "지난해 11월 말, 두 번째 타워(850객실) 오픈으로 국내 단일 호텔로는 최초로 '1000 객실 시대'를 열게되면서 '야외 풀데크' 이용객이 함께 증가했다"며 "뷰가 좋은 최대 규모 인피니티풀로 인기가 높다"고 말했다. 이른 아침뿐 아니라 노을질 무렵부터 늦은 밤까지 야간 수영도 즐길 수 있다는 점도 인기 요인이라는 설명이다. '야외 풀데크'에서 판매 중인 '한 컬럭션(HAN Collection)' 스윔웨어 매출 역시 지난해 12월 기준 전월 대비 61% 증가하는 등 한겨울에 접어들수록 판매율이 높아지고 있다.

'야외 풀데크'는 4290㎡로 제주 최대 규모다. 제주의 고도 제한인 55m보다 높은 62m(8층)에 위치했다. 운영 시간은 오전 7시부터 오후 11시까지이며, 투숙객에 한해 무료로 이용 가능하다.

