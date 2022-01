[아시아경제 이민지 기자] 셀리드 셀리드 299660 | 코스닥 증권정보 현재가 41,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 96,119 전일가 41,500 2022.01.18 13:52 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장국제 협력으로 백신 개발 속도 앞당긴다셀리드, 식약처에 코로나 백신 임상2b상 신청 close 는 식품의약품안전처에 전이성 또는 재발성 흑색종 환자 대상 항암면역치료백신인 BVAC-M의 내약성, 안전성, 유효성을 탐색하기 위한 공개 1상 임상시험 계획을 신청했다고 18일 공시했다.

회사 측은 “BVAC-M은 GP100 및 MAGE-A3 암항원 유전자를 통해 각 항원 단백질을 지속적으로 발현시켜 항체를 생성할 뿐만 아니라 T세포, B세포, 자연살해세포 등 다양한 환자 체내의 면역세포를 활성화시켜 복합적인 항암면역반응을 일으킨다”며 “현존하는 항암치료의 혜택을 받지 못하는 환자들의 치료에 도움이 될 것”이라고 말했다.

