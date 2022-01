호반그룹, 우수 협력업체에 130억 지원

[아시아경제 김민영 기자] 호반그룹이 올해 협력사 지원을 대폭 확대하고 동반성장에 앞장선다.

호반그룹은 18일 서초구 호반파크에서 ‘우수협력업체 시상식’을 진행했다고 밝혔다. 이날 시상식에는 김선규 호반그룹 회장, 송종민 호반산업 대표이사 부회장 등 관계자 20여 명이 참석했다.

호반그룹은 올해 우수협력업체 시상식을 통해 100여 개 협력사에 총 130억 원 규모의 경영안정자금을 지원한다. 올해는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 협력사를 위해 지난해보다 지원 규모를 2배로 늘렸다.

호반그룹은 4년간 상생협력기금 650억 원을 조성하는 등 협력 중소기업과의 동반성장에 꾸준히 노력하고 있다.

김선규 호반그룹 회장은 "코로나19 장기화로 어려움이 있지만 어둠보다 더 밝은 것이 희망의 힘이라고 생각한다"며 "호반그룹은 협력사, 임직원 등 모두가 희망을 가지고 이 어려움을 극복할 수 있도록 다양한 지원과 노력을 다하겠다"고 말했다.

