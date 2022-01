박기수 민주당 대선 정무특보 광주본부장, 23일 출판기념회

'내안의 거인' 소개…묵묵히 그림자 역할 한 의인 30명 소개

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 오는 6월 전국동시지방선거 광주광역시 남구청장에 출마가 예상되는 박기수 더불어민주당 이재명 후보 직속 정무특보단 광주공동본부장이 오는 23일 출판기념회를 연다.

광주음악산업진흥센터에서 오후 2시부터 약 1시간 30분가량 진행되는 이번 출판기념회는 '내안의 거인'이라는 책을 소개하는 북콘서트 형식으로 열린다.

박 공동본부장은 저서 '내안의 거인'에 대중들의 찬사를 받은 영웅들의 뒤에서, 묵묵히 빛을 받쳐주는 그림자 같은 역할을 한 30명의 의인들의 이야기를 담았다.

이번 북 콘서트에는 문진석 국회의원(천안 갑)과 서정성 광주남구의사협회장 등이 참석하며 강기정 전 청와대 정무수석과 문학진 전 의원 등이 영상을 통해 응원의 메시지를 전할 예정이다.

북 콘서트에 앞서 같은 장소에서 사인회를 열고 시민들과 소통의 시간도 가질 예정이다.

박기수 공동본부장은 "한번도 본적도, 만난적도 없지만 누군가의 노력과 희생으로 지금의 우리가 편안하고 안정된 삶을 살아가고 있다면 우리가 할 수 있는 최소한은 '기억' 이다"며 "숨은 영웅들의 이야기와 의지, 숭고한 뜻을 이 책에 담았다"고 말했다.

한편 박 공동본부장은 현재 안병하 기념사업회 공동대표를 맡고 있으며 TBN교통방송 사장과 광주남구 자원봉사센터 이사장을 역임했다.

