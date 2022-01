정지원 손보협회장 "건설현장 근로자 재해보장 책임보험 의무화 추진"

새해 사업 계획 '소비자와 함께하는 든든한 손해보험'

디지털 보험생태계 구축·소비자 안전망 확충

[아시아경제 오현길 기자] 손해보험업계가 자원 수급 불균형으로 인해 생산활동이 중단된 기업의 손실을 보장하는 보험상품을 개발하겠다고 밝혔다. 산업재해가 빈번하게 발생하는 건설현장 근로자의 재해 보장 책임보험도 의무화를 추진한다.

디지털 혁신을 기반으로 금융, 의료, 공공데이터를 종합 제공하는 '마이(My) 생활금융플랫폼' 서비스를 구축한다.

정지원 손해보험협회 회장은 18일 디지털 보험생태계 구축과 소비자 안전망 확충 등의 내용을 담은 신년 사업계획을 발표했다.

정 회장은 "보험은 미래위험에 대한 장기간 보장 서비스를 제공하는 구조적 특성을 가지므로 소비자 신뢰를 최우선 가치로 삼아야 한다"라며 "소비자가 보험의 가치를 실생활속에서 경험할 수 있는 환경을 조성함으로써 소비자와 함께하는 든든한 손해보험을 만들어가겠다"고 밝혔다.

사회, 환경 변화에 따라 소비자 안전망을 강화한다. 친환경 에너지 전환에 따라 전기차, 트램 등 친환경 모빌리티에서 파생되는 위험을 보상하는 보험상품을 마련하고, 수소도시에서 발생할 수 있는 대규모 재난·인명사고에 대비하도록 수소인프라 보험상품 개발을 추진한다.

또 요소수 대란처럼 전략적 자원 수급 불안으로 기업 생산활동 중단 및 영업피해 사례가 발생하지 않도록 영업중단 손실을 보상하는 보험상품을 개발한다.

중소기업이 대기업에 기술탈취 피해 시 대응하기 위한 소송비용 등을 보장하는 정책성 기술보호 보험 도입을 지원하며, 영세사업장과 소상공인 시설의 재난사고에 대해 보험료가 저렴한 위험맞춤형 보험상품 도입을 추진한다.

특정 기상조건을 충족할 때 보험금을 지급하는 지수형 보험을 도입하고, 풍수해보험의 소상공인 가입활성화에 나선다.

금융·건강·생활 서비스를 통합 제공하는 '마이생활금융플랫폼'을 구축하기 위해 플랫폼 운영근거를 마련하고, 마이페이먼트·종합지급결제업 허용, 마이헬스웨이 및 공공마이데이터 활용기관 참여 등 제도개선을 지원한다.

손해보험사가 공공 마이데이터를 활용, 소비자가 보험가입·청구 등에 필요한 행정서류를 편리하게 제출할 수 있도록 안전한 데이터 송·수신 체계를 마련한다.

아울러 비의료기관이 제공할 수 있는 건강관리서비스 범위를 확대하기 위해 복지부의 '비의료 건강관리서비스 가이드라인' 개정을 건의한다.

적자가 누적되고 있는 실손의료보험과 관련해서 문제 비급여 항목에 대한 관계부처의 관리강화를 적극 건의하고, 검사기록 제출거부, 브로커 개입 등 과잉진료가 의심되는 청구유형에 대한 집중심사 시행을 검토한다.

자동차보험은 과잉한방진료를 개선하기 위해 한의원 상급병실 등 문제항목에 대한 합리적인 진료수가 기준 마련을 건의한다.

