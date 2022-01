광주고교학생의회, 아파트 붕괴사고 규탄 "사람 중심·안전 보장돼야"

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주지역 고등학교 학생들로 구성된 학생의회가 광주 화정동 아이파크 붕괴사고와 관련 모든 원인과 제도를 비판하고 시공사인 현대산업개발을 규탄하고 나섰다.

이들은 더불어 사람 중심의 사회의 필요성과 안전 보장을 강력히 촉구했다.

광주고등학교학생의회는 18일 광주 화정아이파크 사고현장 인근에서 아파트 붕괴사고 관련 8개항의 요구를 담은 성명서를 발표했다.

모든 학생과 시민이 안전하고 지속 가능한 사회에서 생활 할 수 있도록 안전한 사회를 위한 법 규정 개정·철저한 관리감독을 국가와 시민들에게 호소했다.

또 모든 광주지역 고등학생들은 지난 학동 참사와 지금의 화정동 참사를 기억할 것이며 함께 감시하고 실천해 나갈 것을 밝혔다.

학생들은 8개의 요구사항을 발표했다.

이들은 "불법 재하도급과 부실시공 등을 포함한 모든 의혹과 원인을 정부 차원에서 투명하게 밝히기를 요구한다"며 "지난 학동 참사에 이어 또다시 수많은 사상자와 실종자를 낳은 시공사와 도급업체들을 강력히 규탄하고 관련 법령의 제정과 강화를 촉구한다"고 강조했다.

이어 "대규모 건설 사업이 곳곳에서 진행되는 광주 내 모든 건설 현장에 대해 안전 전수조사를 진행할 것"을 요구했다.

또 "참사의 근본적 원인을 우리 사회에 만연한 안전 불감증으로 규정해 달라"며 "미래를 살아갈 시민으로서 이것의 근절을 기성세대에게 요구한다"고 주장했다.

아울러 "우리 사회가 인간이 물질을 위한 수단이 아니라 목적이 되는 사회가 돼야 할 것임을 주장한다"며 "우리 학생 시민은 이러한 사회를 위해 적극 행동할 것이며 기성세대도 이에 동참해 달라"고 강조했다.

더불어 "이 참사에 큰 관심을 보이지 않는 정치인들에게 광주의 아픔으로 그 시선을 돌리고 국민에게 재발 방지를 위해 행동해야 한다"고 촉구했다.

그러면서 "인간의 최대의 권리 중 하나가 위협으로부터 안전을 보장 받아 생존할 수 있는 권리다"며 "권리가 충분히 보장되지 않아 우리 학생과 시민이 두려워하고 고통스러워할 일이 없게 함으로써, 안전한 삶을 영위할 수 있도록 하는 구체적인 대책 마련하라"고 덧붙였다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr