한화자산운용, 희토류 ARIRANG ETF로 ‘자금 몰이’ 나선다

희토류와 전략자원 관련 글로벌 기업 20종목 집중 투자

[아시아경제 이민지 기자] 한화자산운용이 ‘한화ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV’상장지수펀드(ETF)를 출시하며 투자자 니즈에 맞는 ETF를 지속적으로 출시하겠다고 18일 밝혔다.

이 ETF는 미국 지수사업자인 MVIS(MV Index Solutions)사와 전략적 협업을 통해 구성했다. 글로벌 탄소중립 시대 핵심 원료인 희토류를 비롯해 리튬, 코발트, 티타늄과 같은 전략자원 관련 기업에 포괄적으로 투자할 수 있는 펀드로 이러한 테마의 ETF가 국내에 상장하는 것은 처음이다.

희토류는 학술적으로 17개 원소를 총칭하는데 전기차의 구동 모터, 2차전지, 풍력발전 터빈, 스마트폰, 디스플레이, GPS 시스템 등 최첨단 산업 및 미래산업에 필수적인 핵심 원료다. 전략자원은 일반적으로는 철, 구리, 알루미늄 등 산업적으로 대량 생산되는 일반금속에 대응해 산업적 수요가 크지만 부존량이 적고, 추출이 어려운 금속원소를 말한다.

김성훈 한화자산운용 ETF 사업본부장은 “청정에너지 보급의 폭발적인 증가가 에상되는 가운데 주요 광물인 리튬 망간 희토류 등의 사용이 크게 늘어날 것으로 전망된다”며 “국제 에너지기구(IEA) 보고서에 따르면 청정에너지로의 전환에 많은 광물이 소모될 것으로 전망하고 있으며 2040년까지 광물 요구량 4배, 2050년까지 평균 6배 많은 광물이 필요할 것으로 추산하고 있다”고 말했다.

주요 구성 종목을 살펴보면 세계 최대의 리튬 광산을 소유한 호주의 필바라 미네랄스(PILBARA MINERALS), 미국 시장에 유일하게 상장된 희토류 생산기업 MP 머티리얼즈(MP Materials), 상해거래소에 상장된 코발트 전문기업 화우 코발트(Zhejiang Huayou Cobalt), 중국 최대 리튬기업 강봉리튬(Ganfeng Lithium) 등이 있다.

‘한화ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV ETF’가 추종하는 지수(MVIS Glabal Rare Earth/Strategic Metals Index)의 누적 성과를 보면 지난해 12월 말 기준 3개월 12.79%, 1년 82.78%에 달한다.

김 본부장은 “희토류와 전략자원 관련 전방산업의 성장에 따른 수요증가로 이들 생산기업의 꾸준한 수혜가 예상된다”며 “MVIS와 지속적 협업으로 테마 지수 ETF를 출시해 낼 것이며 우주항공테마, 그린에너지, 디지털 금융 등 신사업 분야에 대해 투자할 수 있는 ETF를 상장해나갈 것”이라고 설명했다.

한편 한화자산운용은 이번 ETF 출시를 계기로 투자자들의 니즈에 맞는 상품을 지속 출시해 나가겠다는 포부도 밝혔다. 앞서 한화자산운용은 지난해 9월 기존 ETF 팀에서 ETF사업본부로 확장하고 ETF 컨설팅팀, ETF 운용팀, ETF 상품팀으로 조직을 개편했다. 김 본부장은 “국내 ETF 시장은 최근 5년 내 200조원까지 성장할 수 있는 시장이라고 본다”며 “최근 2년 동안 ‘ARIRANG ETF’ 출시에 소극적인 모습을 보여왔지만 이번 ETF 출시를 시작으로 투자자들이 믿고 투자할 수 있는 ETF 운용사가 될 것”이라고 강조했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr