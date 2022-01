[포토]사랑의 온도탑 100도 조기 달성

18일 서울광장에 설치된 사랑의 온도탑이 106.4도를 나타내고 있다. 코로나19 사태 속 사랑의열매가 목표 모금액(3700억원)을 조기 달성했다. 연말연시 기부 캠페인은 오는 31일까지 전국 17개 시도 지회에서 계속된다. /문호남 기자 munonam@

