[포토] 제주항공 "겨울철 대표간식 호빵 드세요"

제주항공은 직원들의 따뜻한 겨울나기를 위해 호빵, 구운계란, 어묵 등의 겨울 간식을 무제한 제공한다고 18일 밝혔다.

제주항공은 추위 속에서 직원들이 근무하는 임직원들을 위해 정비본부, 객실라운지, 공항 현장 등 곳곳에 전자레인지 등을 설치하고 다음달까지 호빵, 구운계란, 어묵 등 다양한 겨울간식을 마음껏 즐길 수 있도록 했다.

또 혹한에 야외에서 근무하는 정비사에게 핫팩을 나눠주고 근무 인원이 적은 곳은 따뜻한 커피 기프티콘을 전달했다. 제주항공은 지난 2016년부터 7년째 임직원을 대상으로 여름에는 아이스크림, 겨울에는 호빵 등 간식을 제공하고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr