신한은행, 비대면 주택담보대출 이벤트…"2022명 선물"

"주택담보대출을 은행방문 없이 모바일로 간편하게"

[아시아경제 박선미 기자] 신한은행은 2022년 새해를 맞아 비대면 주택담보대출 이벤트를 2월 28일까지 실시한다고 18일 밝혔다.

신한은행은 이번 이벤트 기간 중 애플리케이션(앱) 쏠(SOL)을 통해 비대면 주택담보대출을 신청하고 1개월 내 실행한 고객을 대상으로 추첨을 통해 스타일러(1명), 코드제로 청소기(2명), 애플워치(7명), 에어팟(12명)을 제공한다. 또한 고객이 신한 비대면 주택담보대출을 신청만 해도 추첨을 통해 모바일 커피쿠폰(2000명)을 제공한다.

신한 비대면 주택담보대출은 지난해 3월 쏠 앱을 통해 신청 가능했고, 같은해 9월 서비스 개선을 통해 은행방문이 필요 없는 완전한 비대면 주택담보대출 무방문 프로세스를 구축했다. 비대면 주택담보대출은 아파트, 다세대 주택, 오피스텔 등 다양한 주택을 취급할 수 있을 뿐만 아니라 주택구입자금, 타행대환자금, 생활안정자금 목적으로 대출이 가능하다.

특히 신한은행은 고객의 비대면 대출에 대한 불안감을 덜 수 있도록 주택구입목적 및 타행 대환목적 주택담보대출 신청 건에 대해서 고객의 의사에 따라 은행을 방문해 상담을 진행할 수 있도록 했다.

신한은행 관계자는 “이번 이벤트를 통해 주택담보대출이 필요한 고객이 은행방문 없이 쉽고 편리하게 대출을 신청하길 바란다”며 “신한금융의 ‘더 쉽고 편안한 더 새로운 금융’ 비전에 발맞춰 프로세스를 더욱 고도화해 편리한 비대면 금융 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

