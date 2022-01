경동나비엔, '세계일류상품' 3년 연속 선정 기념 대축제 특별 방송

[아시아경제 김종화 기자] 경동나비엔이 업계 최초로 3년 연속 산업통상자원부가 인증하는 '세계일류상품' 벽걸이 보일러 부문에 선정된 것을 기념, '나비엔 라이브' 특별 생방송을 진행한다.

이날 오후 8시에 진행되는 나비엔 라이브 방송 도중 상담을 접수하고, 이후 보일러 설치를 완료한 모든 고객들에게 최적의 숙면을 위한 온수매트(The Care EQM542) 슬림 모델(퀸 사이즈) 1대를 증정한다.

또 설치를 완료한 고객 중 추첨을 통해 1명에게 라이브 방송 판매 제품과 동일한 경동나비엔의 친환경 콘덴싱보일러 'NCB353' 교환권을 지급할 계획이다.

실시간으로 진행되는 나비엔 라이브 방송에서는 보일러를 구매하지 않더라도 누구나 생방송 도중 참여 가능한 채팅 이벤트와 퀴즈 이벤트가 마련되어 있다. 이벤트 참여 대상 중 추첨을 통해 일리 커피 머신, 오쏘몰 이뮨 멀티비타민, 상품권과 디저트 교환권 등을 증정한다.

김시환 경동나비엔 마케팅본부장은 "고객에게 더욱 쾌적한 생활 환경을 제공하기 위해 노력해온 경동나비엔의 올곧고 일관된 신념이 세계일류상품 선정이라는 결실로 이어졌다"면서 "의미 있는 선정을 기념하고 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 마련된 이번 나비엔 라이브에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr