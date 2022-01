동계 올림픽 앞둔 중국, 해외 직구도 봉쇄할 듯

캐나다 소포에서 오미크론 검출…베이징 확진자 감염원 의심

中 국가우정국, 해외 우편물에 대해 '방벽' 구축 다짐

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 보건당국이 베이징에서 확인된 오미크론 바이러스가 북미 지역에서 온 우편물(소포)에서 발견됐다고 주장했다.

중국 국가우정국은 앞으로 국제 소포에 대한 검사를 강화하는 등 코로나19 방벽을 구축하겠다고 밝혔다. 이는 북미 등 특정지역에서 오는 국제 우편물의 유입을 차단하겠다는 뜻으로 해석된다.

관영 환구시보는 베이징 질병예방통제센터(CDC)의 발표를 인용, 지난 15일 확인된 베이징 오미크론 확진자가 지난 7일 캐나다 토론토에서 온 국제 우편물을 받았다고 18일 보도했다. 그러면서 이 우편물의 외부 및 내부 포장지에서 모두 12개의 오미크론 바이러스가 검출됐다고 전했다. 이 우편물은 미국과 홍콩을 거쳐 베이징에 도착했다고 덧붙였다.

팡싱훠 CDC 부국장은 "베이징 첫 감염자의 오미크론 바이러스 DNA와 미국과 싱가포르에서 확인된 DNA가 유사하다"면서 "국제 소포에 의한 감염 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다. 그러면서 해외에서 코로나19가 만연하고 있다는 점을 감안, 온라인을 통한 해외 상품 구매(해외 직구)를 자제해 달라고 당부했다.

양잔추 우한대학 바이러스 연구소 교수는 "바이러스가 상온에서 며칠, 영하 30도에서 한 달, 영하 80도에서 몇 년간 생존할 수 있다"면서 "바이러스에 오염된 국제 소포가 국내 발병을 유발할 가능성이 높다"고 설명했다.

중국 보건당국은 선전 오미크론 감염자 역시 해외 소포에 의한 감염으로 의심하고 있다. 당국은 현재 바이러스 감염원을 추적 중이라면서 확진자가 북미에서 온 냉동 시약을 개인 보호 장비 없이 개봉했다고 지적했다.

중국 보건당국의 이 같은 발표에 중국 국가우정국은 춘절 연휴와 동계 올림픽을 앞두고 방벽을 쌓겠다면서 국제 우편물에 의한 코로나19 감염을 엄격히 막겠다고 밝혔다.

중국 보건당국은 종종 냉동 연어 등 해외 수입품에서 코로나19 바이러스가 검출됐다면서 수입 제품 구매에 주의를 당부해 왔다. 하지만 중국 외 해외 우편물이나 냉동 수입품에서 코로나19 바이러스가 검출됐다고 발표한 국가는 없다.

