"애플 디지털 키 올 여름 현대차 적용"

[아시아경제 조유진 기자] 올 여름부터 애플 아이폰으로 현대차와 제네시스 일부 모델 차량의 시동을 걸 수 있을 전망이다.

17일(현지시간) 블룸버그 통신은 애플 전문 소식지 '파워 온'을 통해 애플의 디지털 차 키 기능이 현대차 일부 모델과 제네시스에 적용될 것이라고 전했다.

운전자는 아이폰이나 애플 워치를 차량에 가져다 대면 문을 자동으로 열고, 시동을 걸 수 있다. 울트라광대역(UWB) 아이폰(아이폰11 이상) 이용자는 주머니에서 아이폰을 꺼내지 않고도 해당 기능을 쓸 수 있다.

파워 온의 마크 거먼 기자는 현대차와 제네시스가 애플의 디지털 차 키 기능을 올해 여름 내로 지원할 것으로 보인다고 말했다.

현대차가 어떤 모델에 애플 디지털 키 기능을 적용할 지 확실하지 않다고 거먼은 덧붙였다. 현대차는 지난해 출시한 신형 전기차 아이오닉5 등에 스마트폰과 자동차를 연결하는 근거리 무선통신(NFC) 기능을 추가한 바 있다.

애플 디지털 키가 양산차에 적용되는 건 BMW에 이어 두 번째다. 2020년 6월 애플이 첫 선을 보인 디지털 키 기능은 독일 프리미엄 완성차 브랜드 BMW의 2021년형 모델에 처음 적용된 바 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr